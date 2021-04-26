Son dakika! 16 YAŞINDAKİ KIZI İSTEME KAVGASINDA SİLAHLAR KULLANILDI; OLAY ANI KAMERADA - 2 - Son Dakika

ADANA'da iki aile arasında 16 yaşındaki kız çocuğunu isteme meselesi yüzünden çıkan, 4'ü kadın 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sokaktaki eli silahlı kişilerin koşuşturduğu ve karşı taraftan ateşlenen mermilerin, duvara isabet ettiği görüldü.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde, 3 Ocak saat 11.00 sıralarında, Kadir A.,, ailesiyle birlikte evlenmek istediği kız arkadaşı N.M.?nin evine gitti. Aile,16 yaşındaki N.M.?yi, çocuklarına istedi ancak kız tarafı, N.M.?nin yaşının küçük olması ve okula devam etmesi nedeniyle bu evliliğe karşı çıktı. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma yaşandı. Evden ayrılan aile, bir gün sonra yeniden N.M.?nin evine gitti. Burada yeniden başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, mahalle savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi sonucu kavga son buldu. Silahla yaralanan 4'ü kadın, 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33), Hakan (29) ile Ayhan Y'yi (39), karşı gruptan da Hamdullah (32), Kadir (25), Şükrü (47), Mehmet (19) ve Sıdık A. (45) ile Ahmet Ekmen'i (19), adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamdullah, Mehmet ile Şükrü A. ve Ahmet Ekmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

İki ailenin sokak ortasında tüfek ve tabancalarla çatıştığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Bir kadının, silahlı kişilere karşı koyduğu ve onları sakinleştirmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokaktaki eli silahlı kişilerin koşuşturduğu ve karşı taraftan ateşlenen mermilerin, duvara isabet ettiği görüldü.