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Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi - Son Dakika

Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi

17.02.2022 11:07
Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk'le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun'a gelen ve genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara'ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun- Ordu Havalimanı yakınlarında yakalandı. Hüseyin Can Gökçek (21) Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulduktan sonra bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi'ne getirildi.

10'ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek'in Emniyet'teki sorgusunda bir ifade vermediği "İfademi savcılıkta vereceğim" dediği öğrenildi. - GİRESUN

Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi
Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi

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Güvenlik Önlemleri, Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçakla öldüren şahıs adliyeye getirildi - Son Dakika
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