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Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

17.02.2022 15:14
Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Giresun'da dün 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü evinde bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin Can Gökçek (21) daha önce internetten tanışarak arkadaş olduğu Sıla Şentürk'le görüşmek üzere önceki gün Ankara'dan Giresun'a geldi. Gökçek, genç kızı Yalı mahallesinde babaannesinin evinde dün bıçaklayarak öldürdükten sonra Ankara'ya kaçmak isterken polis ekipleri tarafından Giresun- Ordu Havalimanı'nda yakalandı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulan Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi'ne getirildi.

10'ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek, Emniyet'teki sorgusunda susma hakkını kullanırken, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GİRESUN

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Sıla Şentürk, Hüseyin Can, Giresun, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek tutuklandı - Son Dakika
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