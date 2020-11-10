Son dakika! 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika! 17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
10.11.2020 16:58
Son dakika haberi: Kocaeli'de 'kasten öldürme' sucudan 17 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kocaeli'de 'kasten öldürme' sucudan 17 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'kasten öldürme' suçundan 17 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan S.G. isimli şahsın Çayırova ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından belirlenen adresine operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, Çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
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