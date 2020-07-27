Çocuğu henüz 13 yaşındayken terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar, evladından 18 bayramdır uzakta olduğunu, bayramların kendileri için zehir gibi geçtiğini belirterek Kurban Bayramında Şeyma'ya kavuşmak istediğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 329'uncu gününde de devam ediyor. Evlatlarından ayrı onlarca bayram geçiren aileler, önümüzdeki Kurban Bayramında çocuklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.

"HERKES EVİNDE BAYRAM HAZIRLIĞI YAPIYOR, BİZ ÇADIRIN ALTIDA GÖZYAŞI DÖKÜYORUZ"

Van'da 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için nöbette olan anne Nazlı Sancar, 18 bayramdır kızının yolunu gözlediğini söyledi. Bayramlarının olmadığını, her bir bayramın kendileri için zehir olduğunu aktaran acılı anne Sancar, "9 yıldır, 18 bayramdır, yani bu bayramlar nasıl geldi geçti bilmiyorum. Bizim gecemiz, gündüzümüz birdir. Bayramlarımız yok. Her bir bayram bizim için bir zehirdir. Ağlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Kızım gelmeyene kadar benim için bayram yok. Kızım ne zaman gelirse o gün benim bayramımdır. Allah'tan diliyorum bu Kurban Bayramı hatırına kızımdan hayırlı bir haber gelir. Şeyma kızım, beni duyuyorsan, beni görüyorsan Allah rızası için çık gel kızım. Nerede bayram, akşamdan sabaha kadar uymuyoruz. Akşamdan sabaha kadar ağlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. 4 bayramdır bu çadırın altındayız, 329 gündür bu çadırın altındayız. İnşallah bu bayramda müjdeli bir haberi alırım. İnşallah bu mübarek bayramda bizi sevindir kızım" dedi.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)