Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son dakika: Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. Buna göre; 18 ilin başsavcısı, 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değiştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK)'nun Yaz Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.
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Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:42
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