Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

17.03.2021 15:19
Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünver, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin bağımsız yaşamayı ilke edinen yüce Türk Milletinin ayağa kalkan iradesinin en somut ve sağlam duruşu olduğunu belirtti.

Dünyanın tüm ezilen uluslarına ilham veren ve kaderine boyun eğmeyenlerin destanı olan Çanakkale Zaferi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası, inancı ve cesaretinin yanı sıra Kahraman Mehmetçik'in çağın en modern silahlarına sahip düşmana karşı vermiş olduğu amansız mücadelenin eseri olduğunu ifade eden Ünver, "Türk vatanının ve milletinin ebedi varlığı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden; vatan sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün simgeleri olarak gönlümüzde yaşayan aziz şehitlerimiz, Çanakkale'nin geçilmeyen sularında, Anafartalar'da, yurdun dört bir yanında hem direnişin hem bağımsızlığın hem de kararlılık ve cesaretin sembolü olmuşlardır." dedi.

Başkan Kalaycı ise Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi'nin, vatanı için canlarını feda eden yüz binlerce milli kahramanın ilahi bir mücadele gücü olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen yedi düvele karşı göstermiş olduğu vatan savunması, dünya savaş tarihinde de ayrı bir yere sahiptir. Kazanılan bu zafer, Türk milletine büyük bir onur ve güven kazandırmış, güzel vatanımızı bu günlere taşımıştır. Bizler de bu şuurla, birlik ve beraberliğimizi koruyarak şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Rektör Ak da 18 Mart 1915'in aziz milletin emperyalist devletlere karşı verdiği ölüm kalım mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu aktardı.

Ak, "On binlerce şehit verdiğimiz bu savaş, tüm egemen güçlere, ne pahasına olursa olsun 'Çanakkale Geçilmez' dedirttiğimiz, milletimizin son ferdi kalana dek vatanını savunacağını ve gözünü kırpmadan kanının son damlasına kadar canını dişine takarak mücadele edeceğini gösterdiğimiz eşsiz bir kahramanlık örneğidir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, 18 mart, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika


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