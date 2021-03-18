Son dakika... ŞANLIURFA - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla Birecik Ülkü Ocakları tarafından anma programı düzenlendi.

Şehitler ormanında yapılan anma programı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri ile başladı. Etkinlik kapsamında Çanakkale zaferini anlatan oyun sergilendi.

Birecik Ülkü Ocakları Başkanı Salih Başkapan, Çanakkale Zaferi'nde büyük bir kahramanlığın ortaya konulduğunu belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimize bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatanımız, bağımsızlığımız, milli birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün özgürsek, bu bayrağın altında gölgeleniyorsak, rahat nefesi alıyorsak, unutmayalım ki şanlı atalarımız sayesindedir. Çanakkale öyle bir yer ki, yokluk varlığı yenmiştir. Özgürlük sömürgeyi yenmiştir." dedi.