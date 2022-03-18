Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18.03.2022 13:00
Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin zamanın en güçlü ordularına karşı inanç, iman, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik duygularıyla verilen bir kahramanlık mücadelesi olduğunu belirtti.

Canlarını feda ederek bu ülkeyi kendilerine miras bırakan aziz şehitleri şükran ve minnetle andıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi tarihte önemli bir dönüm noktası. Üzerinde yaşadığımız topraklar, vatan, bayrak ve millet sevgisiyle şehit ve gazi olan isimli-isimsiz tüm kahramanlarımızın bugünkü nesillere armağanı ve ebediyete kadar koruyacağımız yegane varlığımızdır. Genç, yaşlı ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın kazandığı bu eşsiz zafer sayesinde tüm dünya milletimizin yeniden dirilişine şahitlik etmiştir. Şüphesiz Çanakkale bir gurur abidesi olduğu kadar bir hüzün abidesidir. Milletimiz şehitlerinin ve gazilerinin değerini daima bilmiştir. Onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum."

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Çanakkale, 18 mart, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Son Dakika
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