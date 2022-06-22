Son dakika haberleri | 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri | 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada

22.06.2022 17:27

Bir son dakika haberine göre 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı.

18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada

MALATYA - Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Kameralara anbean yansıyan kazada ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 15.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya- Elazığ karayolu Kanyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 44 ABH 828 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Fatma K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma K.'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken, araç sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | 18 yaşındaki genç kızın öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

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