Son dakika! 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre İzmir'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

İzmir'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Karşıyaka ilçesinde Batuhan Çakal'ın (18), minibüsten tabancayla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin polis soruşturmayı genişletti. Cinayeti işlediği öne sürülen T.O'nun yakalanmasının ardından polis, minibüs sürücüsünün de M.Ş. olduğunu belirledi. Zanlı M.Ş. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, T.O'nun ilk ifadesinde, Çakal ile 10 gün önce kavga ettiklerini ve öldürme kastının olmadığını öne sürdüğü öğrenildi. Zübeyde Hanım Mahallesi 7532 Sokak'taki köprünün altında dün Batuhan Çakal, minibüsten açılan ateş sonucu başından vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan Çakal kurtarılamamıştı. Olay yerinden minibüsle kaçan T.O. evinde gözaltına alınmıştı.

Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:58 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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