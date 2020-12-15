19 gündür kayıp kişinin ağabeyi ve yeğenleri dahil 5 kişi gözaltında - Son Dakika

ISPARTA'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın (57) ağabeyi ve 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bölgede Özbay'ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım'da kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu, kayıp başvurusunda bulunurken, jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışmaları başlattı. 19 gündür yürütülen aramalardan şu ana kadar sonuç elde edilemedi. Jandarma ekipleri, bugün Mustafa Özbay'ın ağabeyi ve onun çocuklarının da aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ise arama yapıldı.CEP TELEFONU EVDE BULUNMUŞTUKaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Mustafa Özbay'ın öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi ortaya çıkmıştı. Özbay için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor.'CİNAYETLE SONUÇLANMIŞ OLABİLECEĞİNE İHTİMAL VERMEK İSTEMİYORUZ'

Isparta'da, 19 gündür kayıp olarak aranan Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, bugün amcası Mehmet Özbay, çocukları Selim ve Hüseyin Özbay ile Selim Özbay'ın oğlu ve nişanlısının gözaltına alındığını söyledi. Hüseyin Özbay, "Aralarında problem yaşanmış olabilir ama bunun cinayetle sonuçlanmış olabileceğine ihtimal vermek istemiyoruz. Bu olayın cinayet olabileceği ihtimali kimsenin aklına gelmedi. Köyümüzde asla böyle bir şey yaşanmadı. Kameraya takıldıkları için muhtemelen gözaltına alındılar" dedi. Olay günü kameraya takılan aracın amca oğlu Selim Özbay'ın aracı olduğunu aktaran Hüseyin Özbay, "Bundan yola çıkarak gözaltı kararlarının alındığına inanıyorum. Jandarma, AFAD arama kurtarma ekibi, tüm köylülerimiz arama kurtarma çalışmasına katılıyor" dedi.