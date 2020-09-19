Son dakika! 1954 Kelkit Belediyespor'da 6 kişide koronavirüs çıktı

MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup ekiplerinden 1954 Kelkit Belediyespor'da 5 futbolcu ile 1 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanacak Bergama Belediyespor maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronaviru¨s (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 1 kulüp çalışanı ve 5 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan 1 kulüp çalışanı ile 5 oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır" denildi.