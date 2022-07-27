Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

27.07.2022 10:04

2 askerimizin şehit olduğu Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine yapılan önleme ve cezalandırma atışlarıyla 25 terörist öldürüldü. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Fırat Kalkanı harekat bölgesinden gelen acı haberi duyurdu. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Fırat Kalkanı harekat bölgesinden gelen kahreden haber sonrası Suriye'nin kuzeyini ateş altına alan Mehmetçik, bölgede 25 teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: ÖNLEME VE CEZALANDIRMA ATIŞLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 25 terörist öldürüldü
Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu iki askerimiz şehit oldu
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MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz' MSB: 'Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz' Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 terörist etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Güncel Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
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SON DAKİKA: Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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