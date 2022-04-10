2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: "Çok üzgünüm" - Son Dakika
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2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: "Çok üzgünüm"

10.04.2022 15:31

- 2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: "Çok üzgünüm" Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü adliye sevk edildi.

- 2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: "Çok üzgünüm"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracı ile çarpışan otomobilin sürücüsü adliye sevk edildi. Sürücü Mustafa Çakır, "Çok üzgünüm" dedi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında meydana gelen kazada Mustafa Çakır'ın kullandığı 01 JB 505 plakalı otomobil ile jandarma aracı çarpıştı. Kazada, Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Mustafa Çakır, emniyetteki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesine sevk edildi. Sürücü Çakır kaza ile ilgili basın mensuplarına, "Çok üzgünüm" dedi.

2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: Çok üzgünüm
2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: Çok üzgünüm
2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: Çok üzgünüm
2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: Çok üzgünüm
2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: Çok üzgünüm
2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: Çok üzgünüm

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: 'Çok üzgünüm' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 askerin şehit olduğu kazada jandarma aracıyla çarpışan sürücü: "Çok üzgünüm" - Son Dakika
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