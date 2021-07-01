2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda görsel şölen
ORDU - Ordu'nun en gözde yaylalarının başında gelen 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası özellikle sahil kesimlerinde sıcaktan bulananların uğrak yeri oldu.
Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylasında yavaş yavaş bastıran sisle hava sıcaklığı bir anda 4-5 derece düşebiliyor.
Ziyaretçilerini eşsiz doğasıyla karşılayan Çambaşı Yaylası, sis ve serin havasıyla her mevsim güzel manzaralar sunuyor.
Kaynak: İHA
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