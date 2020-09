Son dakika... 2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Özel bir hastanede belindeki yağ bezesini aldırdığı operasyon sonucu yaşamını yitiren Eda Kaya'nın eşi Aykut Kaya, sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı. Eşiyle birlikte fotoğraflarına yer veren Aykut Kaya, paylaşımında şöyle dedi: "Benim güzel asil karım, bana iki tane pırlanta gibi evlat veren, onları mükemmel bir şekilde yetiştiren, bana her konuda hep arka çıkan eşsiz karım, Allah mekanını cennet eylesin. Biz yolumuza senin istediğin şekilde çocuklarımızla mutlu, güçlü bir şekilde kenetlenerek, devam edeceğiz. Sen her anımızda bizimle olacaksın, her zaman güzel karım benim. Seni her şeyden çok seviyoruz. Hakkımız sonuna kadar helal olsun. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun inşallah."