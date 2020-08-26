Son dakika! 2 çocuk annesi Ebru, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü (2)
Son dakika haberi... POLİSİN 1 SAATLİK TAKİBİYLE YAKALANDIBatman'da yolda tartıştığı eski eşi Ebru Tekin'i öldüren Muhammed D.'nin (25) yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
POLİSİN 1 SAATLİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Batman'da yolda tartıştığı eski eşi Ebru Tekin'i öldüren Muhammed D.'nin (25) yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Muhammed D.'nin eski eşi Ebru'ya düzenlediği silahlı saldırının ardından araçla uzaklaştığını belirledi. Teknik takibini sürdüren ekipler, olaydan 1 saat sonra Muhammed D.'nin evine gittiğini belirlemesi üzerine dün akşam saatlerinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Muhammed D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 13:18
Kaynak: DHA
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