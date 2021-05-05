Son dakika: 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde aniden fenalaşan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenimahalle Seyrek Sokak üzerinde bulunan ikamette ailesiyle birlikte kalan H.Ç. (28) aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis geldi. Polis ekipleri ikamette inceleme yaparken, yapılan incelemelerin ardından H.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ