2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü kıskıvrak yakalandı

14.07.2023 11:38

Kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Muğla ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü açıklamasında "Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki gözle görünür değişiklikleri kısa zamanda hissedecek" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi dönüşünde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki gözle görünür değişiklikleri kısa zamanda hissedecek" ifadelerini kullanırken, bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasıyla Muğla ve Kırklareli'nde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 18 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

"18 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

1- Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

2- Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

"OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN EKİPLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

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Kırklareli, Göçmen, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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