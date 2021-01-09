Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

09.01.2021 21:33
Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve 2 aydır takip edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve 2 aydır takip edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) desteği ile 2 ilde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde kullanan 10 şüphelinin uyuşturucu madde temin ettiği kaynaklara ilişkin soruşturma derinleştirildi. Tespit edilen şüpheliler, yaklaşık 2 ay kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şebeke fiziki ve teknik takibe aldı. Çivril ilçesinde 9, İzmir'de ise 1 olmak üzere toplam 10 adrese PÖH ekiplerinin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreslerde bulunan ve tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde özel eğitimli K9 Narkotik köpekleri ile yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin saklandığı alanlar akıllara durgunluk getirdi. Yapılan aramalarda ise farklı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulunurken, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Toplamda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'una uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından önce Çivril ilçe adliyesine sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Denizli, Çivril, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... 2 ildeki 10 adrese yapılan narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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