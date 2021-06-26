Son dakika: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Araçta bulunan H.G ve S.O isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. - MUĞLA

Plakası tespit edilen araç, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durduruldu. Araç ve içerisindeki 2 şahıs üzerinde yapılan adli aramada; 125 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalarda ilçeye uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini aldı.

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