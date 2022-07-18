Son Dakika | 2 kişinin yaralandığı büfedeki silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | 2 kişinin yaralandığı büfedeki silahlı saldırı kamerada

18.07.2022 14:57
Son Dakika | 2 kişinin yaralandığı büfedeki silahlı saldırı kamerada

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da, bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ŞANLIURFA'da, bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 8 Temmuz'da İpekyol Caddesi'ndeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen ve yüzünü maskeyle gizleyen bir kişi, büfenin içerisinde oturan Sait A. ve  Selim A.'ya, tabancayla ateş açtı. Saldırgan kaçarken, kurşunlara hedef olarak yaralanan Sait A. ve Selim A. ihbarla gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavilerinin ardından taburcu edilen Sait A. ve  Selim A. ifadelerinde kimseyle husumetleri olmadığını ve kendilerine saldıran kişinin kim olduğunu bilmediklerini söyledi.

Polis, büfenin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntü ile eşkali belirlenen şüphelinin kimliğinin saptanarak yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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Son dakika haberi... Büfeye silahlı saldırı kamerada Son dakika haberi... Büfeye silahlı saldırı kamerada Son dakika... ŞANLIURFA - 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kameralara yansıdı Son dakika... ŞANLIURFA - 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı kameralara yansıdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | 2 kişinin yaralandığı büfedeki silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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