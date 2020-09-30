Son Dakika: 2 kişiyi öldürüp, intihar etti (2)
Son dakika gündem haberi... VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDUZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, birlikte kahvaltı yaptığı Cemile ve Hüseyin Kumuz çiftini evlerinde tabancayla vurarak öldüren, kendisi de intihar eden Cevat Saydam ile ilgili valilik açıklamada bulundu.
VALİLİK AÇIKLAMADA BULUNDU
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, birlikte kahvaltı yaptığı Cemile ve Hüseyin Kumuz çiftini evlerinde tabancayla vurarak öldüren, kendisi de intihar eden Cevat Saydam ile ilgili valilik açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Saydam'ın Kumuz çiftini geçmişten kaynaklı bir husumetten dolayı öldürdükten sonra olay yerinden aracıyla kaçarken araç içerisinde intihar ettiğinin, değerlendirildiği ifade edildi.
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