Son Dakika | 2 kuzen, Meke Gölü'ne patlayıcı madde gömdükleri suçlasıyla yargılanıyor - Son Dakika

Son Dakika | 2 kuzen, Meke Gölü'ne patlayıcı madde gömdükleri suçlasıyla yargılanıyor

Son dakika gündem haberine göre KONYA'nın Karapınar ilçesindeki 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü'ne kavanozlar içerisinde patlayıcı madde gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Abdullah Çelik (30) ile kuzeni Mehmet Çelik'in (28), 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmalarına başlandı.

Son Dakika | 2 kuzen, Meke Gölü'ne patlayıcı madde gömdükleri suçlasıyla yargılanıyor, System.String[]

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü'ne kavanozlar içerisinde patlayıcı madde gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Abdullah Çelik (30) ile kuzeni Mehmet Çelik'in (28), 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmalarına başlandı. Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli, o tarihlerde Meke Gölü'ne gezmeye gittiklerini ileri sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak ve 3 Mart tarihlerinde Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü mevkiinde patlayıcı gömülü olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgede çalışma yaptı. Yapılan araştırmada toprağa gömülü halde içerisinde kahverengi sıvı bulunan kavanozlar bulundu. Ankara Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü'nce sıvı madde üzerinde yapılan incelemede maddenin patlayıcı özelliği bulunan nitrometan ve anilin karışımı olduğu tespit edildi. Maddeyi kimin koyduğu yönünde çalışma yapan polis, kamera ve HTS kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin Diyarbakır nüfuslu Abdullah Çelik ve Mehmet Çelik olduğunu saptadı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 12 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PATLAYICI MADDEYİ PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ KULLANIYORMUŞSoruşturmaya ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından hazırlanan iddianame Konya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin, 36 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları istenen iddianamede patlayıcı özelliği bulunan nitrometan ve anilin karışımı sıvının hangi terör örgütlerince ilişkilendirildiği, başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı ve temini hususlarında yapılan araştırmalara yer verildi. Maddenin 2016-2018 yıllarında Mersin ve İstanbul illerinde ele geçirildiği bunun da PKK/KCK terör örgütü ile ilişkilendirildiği belirtildi. İddianamede, patlayıcı maddelerin PKK/KCK/ YPG terör örgütünün sözde özel kuvvetler bünyesinde Ege Açılım Grubu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Ulaş A.(45) isimli örgüt mensubunun talimatı ile Abdullah Çelik ve Mehmet Çelik tarafından  gömüldüğü ifade edildi.  GÖLE GEZMEYE GİTMİŞLERŞüpheli Abdullah Çelik, savcılık ifadesinde göle gezmek için gittiklerini ileri sürerek, "Meke Gölü civarında bomba yapımında kullanılan malzemelerle ilgili benim bir alakam yoktur. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Benim babam 2016 yılında öldürülmüştü. Babamı öldüren kan davalılarımız bulunamamıştı. Bu nedenle biz düşmanlarımızın yerini öğrendiğimiz zaman o bölgeye gidip ihbar ederiz. Konya'ya geldiğimiz tarihte düşmanlarımızın Antalya'da olduğunu öğrendiğimiz için buraya geldik. Ancak korktuğumuz için geri dönüşte Karapınar ilçesinde kaldık. Kaldığımız otelde Meke Gölü'nün fotoğraflarını gördük. Daha sonra göle gittik. Orada bizden başka insanlar da vardı" dedi Çelik, Ereğli ile Karapınar ilçeleri arasındaki 30-35 kilometrelik mesafeyi 1 saat 7 dakikada geçmelerinin nedenine yönelik soruya ise, "Biz yavaş yavaş geliyorduk ve yol tek şerit olması nedeniyle bu mesafeyi bu kadar sürede gelebildik. Biz kesinlikle böyle bir eylem gerçekleştirmedik" yanıtını verdi. Şüpheli Mehmet Çelik de, savunmasında benzer ifadelere yer verdi.İddianamede ayrıca Mehmet Çelik'in de sosyal medya hesabından terör örgütü adına örgüt propagandası yaptığına dair paylaşımlarla birlikte şüphelilerle ilgili HTS, PTS-EDS kayıtları da yer aldı.YARGILAMALARINA BAŞLANDIŞüpheliler Abdullah Çelik ve Mehmet Çelik'in yargılanmalarına başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS sistemiyle katılırken, avukatları da duruşmada hazır bulundu. İki sanık da savunmalarında PKK/KCK/YPG terör örgütü ile bir bağlantılarının olmadığını ileri sürerek, savcılıkta verdikleri ifadelerin geçerli olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.Mahkeme heyeti savunmaların ardından iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


Abdullah Çelik, Mehmet Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 2 kuzen, Meke Gölü'ne patlayıcı madde gömdükleri suçlasıyla yargılanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti         
14:07
Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu Trabzonspor, 86 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli takımı oldu         
13:47
Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı Yunanistan, 30 Ağustos'un yıl dönümünde 2 km uzağımızdaki adaya asker çıkardı         
13:36
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı         
12:12
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi         
10:33
Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanını sele kapılmasın diye iple camiye bağladı         
10:30
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi Türk komandolarından tüyleri diken diken eden 30 Ağustos klibi         
09:45
Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı Koronavirüs Akdeniz'e yaradı! Yavru balık sayısı 2 kat arttı         
08:28
Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi         
07:48
Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti         
22:38
Dr. Serkan Balta, son dönemlerin modası Brezilya poposu estetiğinde bilinmeyenleri anlattı Dr. Serkan Balta, son dönemlerin modası Brezilya poposu estetiğinde bilinmeyenleri anlattı         
21:10
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli Bahçeli, Yunanistan ile gerginlik sürerken yeni bir tartışma konusu açtı: 12 Ada'nın statüsü tekrar değerlendirilmeli         
18:51
Beşiktaş; Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah Aydın'ı kiraladı Beşiktaş; Ahmet Gülay, Kerem Kalafat ve Abdullah Aydın'ı kiraladı         
18:17
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı         
17:23
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı         
17:12
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı         
16:57
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı         
16:33
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var         
14:43
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı         
14:08
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek         
12:52
Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi         
12:31
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur         
12:31
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 18:51:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | 2 kuzen, Meke Gölü'ne patlayıcı madde gömdükleri suçlasıyla yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei