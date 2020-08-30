KONYA'nın Karapınar ilçesindeki 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü'ne kavanozlar içerisinde patlayıcı madde gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Abdullah Çelik (30) ile kuzeni Mehmet Çelik'in (28), 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmalarına başlandı. Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli, o tarihlerde Meke Gölü'ne gezmeye gittiklerini ileri sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak ve 3 Mart tarihlerinde Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü mevkiinde patlayıcı gömülü olduğu yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgede çalışma yaptı. Yapılan araştırmada toprağa gömülü halde içerisinde kahverengi sıvı bulunan kavanozlar bulundu. Ankara Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü'nce sıvı madde üzerinde yapılan incelemede maddenin patlayıcı özelliği bulunan nitrometan ve anilin karışımı olduğu tespit edildi. Maddeyi kimin koyduğu yönünde çalışma yapan polis, kamera ve HTS kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin Diyarbakır nüfuslu Abdullah Çelik ve Mehmet Çelik olduğunu saptadı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, 12 Haziran tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.