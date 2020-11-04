Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi

04.11.2020 00:49
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, PTT binası yanına bırakılan 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi.

ANTALYA'da, PTT binası yanına bırakılan 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi. İçi boş çıkan kutu polis, merkeze götürdü.

Olay, saat 22.30 sırasında Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesin önünde meydana geldi. PTT şubesi önünde uzun süre duran yaklaşık 2 metrelik müzik aleti kutusu olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak, bomba imha ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha uzmanı polisler, korunaklı kıyafetlerini giyerek kutuyu inceledi. Ekiplerin incelediği kutu boş çıkarken, 2 metrelik kutu görevli polisler tarafından polis aracına güçlükle götürüldü. Müzik aleti kutusunun büyük ve uzunluğundan dolayı ekipler kutuyu araca yerleştirmekte zorlandı. Polis ekipleri, yaklaşık 5 dakika uğraş vererek kutuyu araca yerleştirmeyi başararak merkeze götürdü.


Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi

Müzik, Hurma, Polis, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 2 metrelik müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi - Son Dakika


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