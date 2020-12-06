Son dakika... 2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra öldü - Son Dakika

Son dakika... 2'nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra öldü
06.12.2020 13:17
Son dakika gündem haberine göre SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Azra Karaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Azra Karaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Söğütlü ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Pınar Karaz evi havalandırmak için pencereleri açıp temizlik yaparken, 12 yaşındaki ağabeyinin yanında olan Azra, ağabeyinin oyuna dalmasıyla ikinci kattaki evlerinin penceresine çıktı. Azra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Azra'ya ilk müdahalede bulundu. Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azra hayatını kaybetti. Azra'nın ölümü Recep ve Pınar Karaz çiftini yasa boğdu. Pınar Karaz sosyal medya hesabından, 'Canım kızım mekanın cennet olsun, yüreğim paramparça' paylaşımında bulundu.
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