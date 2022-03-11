Son dakika haberi! 2 POLİSİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ-- - Son Dakika
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Son dakika haberi! 2 POLİSİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ--

11.03.2022 14:03

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'da Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden, düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilen Mehmet Aslan toprağa verildi.

ŞANLIURFA'da Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden, düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilen Mehmet Aslan toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile Polis Memuru Cemal Bozkurt, silah kaçakçılığı yapıldığı iddiası üzerine takibe aldıkları otomobilin önünü Mevlana Caddesi'nde araçlarıyla kesti. Araçtan inen polis memurlarına şüpheli Mehmet Aslan ateş açtı. Yaralanan Binici ve Bozkurt, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı. Polis ve jandarma özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, Mehmet Aslan kent merkezine 24 kilometre mesafedeki kırsal Kaynaklı Mahallesi'nde ölü ele geçirildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınan Mehmet Aslan'ın cenazesi Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-

Son dakika haberi! 2 POLİSİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ--
Son dakika haberi! 2 POLİSİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ--
Son dakika haberi! 2 POLİSİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ--

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İki polisimizi şehit eden zanlı ölü ele geçirilmişti! Çatışma anları ortaya çıktı İki polisimizi şehit eden zanlı ölü ele geçirilmişti! Çatışma anları ortaya çıktı ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

Mehmet Aslan, Bozkurt, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! 2 POLİSİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ-- - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! 2 POLİSİ ŞEHİT ETTİKTEN SONRA ÖLÜ ELE GEÇİRİLEN ŞÜPHELİ TOPRAĞA VERİLDİ-- - Son Dakika
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