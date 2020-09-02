Son dakika! 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika! 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandı
Gelen son dakika haberine göre 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandıAFYONKARAHİSAR'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Badem (16) ağır yaralandı.
2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandı
AFYONKARAHİSAR'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Badem (16) ağır yaralandı. Ahmet Badem'in motosikleti 2 saat önce aldığı belirtilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şuhut ilçe merkezi Gençlik Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Alaaddin A. idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Ahmet Badem'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile arabanın üzerinden savrulan Ahmet Badem, yere düşerek kafasını çarptı. Yerde kanlar içinde kalan Ahmet Badem için çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Badem tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Badem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ahmet Badem'in kaza sırasında başında kask olmadığı ve kullandığı motosikleti de 2 saat önce satın aldığı öğrenildi. Ahmet Badem'in ağır yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra yapan otomobille Badem'in kullandığı motosikletin çarpışması ve Badem'in havada savrularak yere düşmesi görüldü.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri için 2 ayrı NAVTEX yayınladı Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Sağlık Bakanı Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü