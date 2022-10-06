Son Dakika | 2 yaşındaki Emirhan'ın ölümünde ehliyetsiz sürücü için ağır cezada yargılanması talebi - Son Dakika
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Son Dakika | 2 yaşındaki Emirhan'ın ölümünde ehliyetsiz sürücü için ağır cezada yargılanması talebi

06.10.2022 15:18
Son Dakika | 2 yaşındaki Emirhan'ın ölümünde ehliyetsiz sürücü için ağır cezada yargılanması talebi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün (39) kullandığı otomobille Emirhan'a (2) çarpıp park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait minibüse sıkıştırıp ölümüne neden olduğu kazayla ilgili açılan davada, tutuksuz sanıklar Döş ile Dal'ın yargılanmalarına devam edildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün (39) kullandığı otomobille Emirhan'a (2) çarpıp park halindeki İbrahim Dal'a (50) ait minibüse sıkıştırıp ölümüne neden olduğu kazayla ilgili açılan davada, tutuksuz sanıklar Döş ile Dal'ın yargılanmalarına devam edildi. Savcı, sanıklar hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış olmasına rağmen sanığın olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eyleminin olası kast ile insan öldürme suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebinde bulundu.

Karşıyaka ilçesinde geçen yıl 27 Mayıs'ta, Saadet ve Mustafa Çoğalan (35) çiftinin çocukları Emirhan'a evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken, ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobil ile kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis minibüsünün sahibi İbrahim Dal da sanık olarak yer aldı. Her 2 sanık için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Bilirkişi raporunda Emirhan'ın da kusurlu bulundu ancak iddianamede buna değinilmedi.

'OLASI KAST İLE ÖLDÜRME SUÇU OLUŞMUŞ OLABİLİR'Tuksuz sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Arzu Döş, Emirhan'ın babası Mustafa Çoğalan ve taraf avukatları katıldı. Celsede söz verilen ailenin avukatı Özcan Çiçek, "Dava her ne kadar taksirle ölüme neden olma suçundan açılmış olsa da olası kast olduğunu düşünüyoruz. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ederiz" dedi. Celsede iddia makamı esas hakkında mütalaasını okudu. Savcı, sanıklar hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmış olmasına rağmen sanığın olay tarihinde ehliyeti olmadan trafiğe çıktığı hususu göz önüne alındığında eyleminin olası kast ile insan öldürme suçunu oluşturma ihtimalinin bulunduğunun altını çizdi. Bu suçla yargılama yapma görevinin ağır ceza mahkemesinde olduğunu belirten savcı, görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da esas hakkında mütalaaya savunma için süre talebinde bulundu. Talebi kabul eden hakim, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.


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Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı Bahriye Üçok, ölümünün 32. yılında mezarı başında anıldı Son dakika haber | İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi Son dakika haber | İzmir'de otomobilin çarptığı çocuğun ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi
Kaynak: DHA

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | 2 yaşındaki Emirhan'ın ölümünde ehliyetsiz sürücü için ağır cezada yargılanması talebi - Son Dakika

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