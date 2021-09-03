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Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız - Son Dakika

Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız

03.09.2021 12:01

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Törende önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Çocukları artık okuldan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Okulların açık tutulması önemlidir. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız - Son Dakika Ekonomi


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