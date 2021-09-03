Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
03.09.2021 12:01
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Törende önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Çocukları artık okuldan uzak tutma lüksümüz kalmadı. Okulların açık tutulması önemlidir. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
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3.09.2021 12:10:35. #1.13#
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