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Son dakika: 20 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 1 MİLYON TL KAZANDI - Son Dakika

Son dakika: 20 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 1 MİLYON TL KAZANDI

15.02.2022 17:38

Son dakika haberler... BALIKESİR'in Edremit ilçesi sanayi sitesindeki bayiden 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan bir kişi, 1 milyon TL ikramiye kazandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesi sanayi sitesindeki bayiden 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan bir kişi, 1 milyon TL ikramiye kazandı.

Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Şadan Çapar'a ait 101482 nolu bayiden 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan esnaf, 1 milyon TL ikramiye kazandı. Bayi Çapar, iş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra büyük bir sevinçle geri gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen müşterisinin, biletini makineye okuttuğunda 1 milyon TL'lik ikramiye kazandığını gördüğünü söyledi. Çapar, 'Müşterim çok mutlu ve heyecanlıydı. İhtiyacı olan, tanıdığımız bir arkadaşımız. İnşallah ailesiyle beraber güle güle yemesini temenni ediyorum. 20 TL'lik kazı kazana 1 milyon TL ikramiye verildi. Bugün kendisiyle görüştük. İstanbul'da parasını teslim almış. Yemek yediğini söyledi. İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz' dedi.

Son dakika: 20 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 1 MİLYON TL KAZANDI
Son dakika: 20 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 1 MİLYON TL KAZANDI
Son dakika: 20 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 1 MİLYON TL KAZANDI

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Türk Lirası, Edremit, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 20 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 1 MİLYON TL KAZANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: 20 TL'LİK KAZI KAZAN KUPONU İLE 1 MİLYON TL KAZANDI - Son Dakika
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