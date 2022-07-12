Son dakika! 20 yıllık kan davası 3 bin kişinin katıldığı yemekle barışla sonuçlandı - Son Dakika
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Son dakika! 20 yıllık kan davası 3 bin kişinin katıldığı yemekle barışla sonuçlandı

12.07.2022 17:51
Son dakika! 20 yıllık kan davası 3 bin kişinin katıldığı yemekle barışla sonuçlandı

Son dakika gündem haberine göre BATMANLI Öğet ve Gün aileleri arasında, 20 yıl önce Mecit Öğe'nin (52) İstanbul'da öldürülmesiyle başlayan kan davas, kentte 3 bin kişinin katılımıyla verilen yemekte barışla sonuçlandırıldı.

BATMANLI Öğet ve Gün aileleri arasında, 20 yıl önce Mecit Öğe'nin (52) İstanbul'da öldürülmesiyle başlayan kan davas, kentte 3 bin kişinin katılımıyla verilen yemekte barışla sonuçlandırıldı.

İstanbul'da Mecit Öğe'nin öldürülmesiyle başlayan kan davası, Batman'da 20 yıl sonra Öğet ve Gün ailelerinin barışmasıyla son buldu. Kentte, bir düğün salonunda verilen barış yemeğine kanaat önderlerinin de aralarında bulunduğu 3 bin kişi katıldı. İki aile arasında barışı sağlayan bölgenin tanınan isimlerinden Şeyh Selman Bağdu ve iş insanı Kenan Konaç'a, düğün salonunda aileler ile bazı STK temsilcileri de şahitlik etti. Verilen barış yemeğinde Öğet ve Gün ailelerinin fertleri de yer aldı.

'BİZE DÜŞEN BARIŞ ORTAMINA KATKI SUNMAKTIR'Burada konuşan Şeyh Selman Bağdu, Kurban Bayramı'nın son gününde iki aileyi barıştırmanın sevinci içinde olduklarını belirtti. Bağdu, "Bölgede barışı sağlamak kolay olmadı. Üç gün önce Yontukyazı Köyü'nde kimsenin tasvip etmediği büyük bir olayla karşılaştık. O feci olayda can kaybının olmaması sevindiriciydi. Bugün de aralarında husumet olan iki aileyi barıştırmak için buradayız. Öncellikle bu barış ortamını sağlayan Öğet ve Gün ailelerinin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Böylesi zamanlarda bize düşen barış ortamına katkı sunmaktır" dedi.'BARIŞMAK, İNSANI ZAYIF DÜŞÜRMEZ'Daha sonra konuşan iş insanı Kenan Konaç da, 20 yıl önce Alikan aşireti mensuplarından 52 yaşındaki Mecit Öğet'in İstanbul'da yaşanan olayda hayatını kaybettiğini hatırlattı. Konaç, "Aşiretimiz barış kararı aldı. Barış, affetmektir, insanı zayıf düşürmez ve  küçültmez. Aksine kuvvetli yapar. Barışta emeği olanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

El sıkışarak barışan Gün ailesi temsilcilerinden Beşir Gün,  çifte bayram yaşadıklarını ve bu barışı sağlayanlara minnettar olduklarını aktardı.


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(TIMELAPSE) İstanbul'da bayramın son günü meydanlarda yoğunluk oluştu (TIMELAPSE) İstanbul'da bayramın son günü meydanlarda yoğunluk oluştu Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı Son dakika yerel: Artvin'de Dut Pestili Zamanı
Kaynak: DHA

İstanbul, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! 20 yıllık kan davası 3 bin kişinin katıldığı yemekle barışla sonuçlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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