Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

29.10.2020 10:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanları ile AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar belediye başkanları ile AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, beraberinde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın olduğu heyetle, geçen hafta sonu Kadir Has Stadyumu'nda gerçekleşen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 7. Olağan İl Kongresi'nde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Şaban Çopuroğlu'na "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Çopuroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, misafirlerine teşekkür etti.

200 bin liraya kadar hibe destekli

TÜBİTAK BiGG başvuruları başladı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO) de uygulayıcıları arasında yer aldığı, TÜBİTAK tarafından 200 bin liraya kadar hibe desteği verilen, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) programına başvurular başladı.

Uygulayıcı kuruluşlar, girişimci adaylarına iş fikirlerini iş planına dönüştürme konusunda destek verecek ve eğitimler ile girişimci adaylarının kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlayacak.

TÜBİTAK'ın hayata geçirdiği ve şirket kurmamış girişimcilerin, yenilikçi ve özgün yönleri bulunan, ulusal ve global pazarlarda ticarileşme potansiyeli yüksek, istihdam ve katma değer yaratabilme imkanı olan, teknoloji tabanlı iş fikirlerini hayata geçirebilmesi için 200 bin liraya kadar hibe desteği sunan 1512 BiGG programından destek alacak uygulayıcı kuruluşlar arasına AGÜ TTO'da, "Fly For Future" adlı projesi ile seçilmişti.

Kızılay Haftası başlıyor

Bu yıl Kızılay Haftası boyunca Türk Kızılay'ın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri gençlere, kamuoyuna ve özellikle EBA TV üzerinden öğrencilere anlatılarak bu konuda farkındalık oluşması sağlanacak.

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, Kızılay'ın toplumsal dayanışma ve sosyal refahı artırmak, muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında da faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Türk Kızılay'ın, bu yıl da 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak olan Kızılay Haftası'nda yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayan Şekerci, Kızılay ruhunu öğrencilere aşılayarak gönüllülük ve sosyal sorumluluk konularında bilinç oluşturmak için çalışmalar yürüteceğini aktardı.

Kayseri'den kısa kısa

Abdullah Gül Üniversitesi, Türk Lirası, Transfer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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