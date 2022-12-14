Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor

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Akademisyen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen suikast sonucu öldürülmesi olayına karıştığı sebebi ile İnterpol tarafından aranırken Bulgaristan'da yakalanıp tutuklanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimlerinin olumlu sonuç vermesinin ardından Bulgaristan'daki mahkemeden resmi karar çıktı. Bu kapsamda Göktaş'ın yargılanmasına Türkiye'de devam edilecek. Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi Bulgaristan tarafından kabul edildi" denildi.