Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor - Son Dakika
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Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor

14.12.2022 16:04

2002'de suikast sonucu yaşamını yitiren Türk akademisyen ve yazar Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi Bulgaristan tarafından kabul edildi.

Akademisyen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde gerçekleşen suikast sonucu öldürülmesi olayına karıştığı sebebi ile İnterpol tarafından aranırken Bulgaristan'da yakalanıp tutuklanan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK

Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimlerinin olumlu sonuç vermesinin ardından Bulgaristan'daki mahkemeden resmi karar çıktı. Bu kapsamda Göktaş'ın yargılanmasına Türkiye'de devam edilecek. Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi Bulgaristan tarafından kabul edildi" denildi.

NE OLMUŞTU?

Akademisyen – Yazar Hablemitoğlu suikastı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Göktaş, hakkındaki arama kararı üzerine firar etmişti. İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Levent Göktaş, 1 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde polisin rutin kontrolleri sırasında yakalandı. Bulgaristan'a yasadışı yollardan girdiği anlaşılan Göktaş tutuklanmıştı.

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Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi. Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep, Bulgaristan makamlarınca kabul edildi.

Necip Hablemitoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan, Necip Hablemitoğlu suikastının faillerinden biri olan Levent Göktaş'ı Türkiye'ye iade ediyor - Son Dakika
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