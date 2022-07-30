Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi

30.07.2022 09:26
Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi

2008 yılında 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teröre karşı mücadelesi aralıksız olarak devam ediyor. MİT tarafından yürütülen bir operasyondan daha iyi haber geldi. MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Son Dakika: Güngören bombacısı MİT operasyonuyla Suriye'de öldürüldü
Nüsret Tebiş, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

5'İ ÇOCUK 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul-Güngören ilçesi Menderes Çıkmazı Caddesi'nde ardı ardına iki bombanın patlatılması sonucu; 5'i çocuk 1'i hamile toplam 17 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda 154 kişi de yaralandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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