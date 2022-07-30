Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teröre karşı mücadelesi aralıksız olarak devam ediyor. MİT tarafından yürütülen bir operasyondan daha iyi haber geldi. MİT, 2008 yılındaki Güngören saldırısının faillerinden PKK terör örgütü mensubu Nüsret Tebiş'i Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Nüsret Tebiş, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

5'İ ÇOCUK 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

27 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul-Güngören ilçesi Menderes Çıkmazı Caddesi'nde ardı ardına iki bombanın patlatılması sonucu; 5'i çocuk 1'i hamile toplam 17 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda 154 kişi de yaralandı.