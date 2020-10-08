Son dakika... 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Amerikalı şair Louise Glück kazandı - Son Dakika

Son dakika... 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Amerikalı şair Louise Glück kazandı

08.10.2020 15:01
Son dakika... 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Amerikalı şair Louise Glück kazandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl, ABD'li şair Louise Glück'e verildi.

Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl, ABD'li şair Louise Glück'e verildi.

İsveç Akademisinden yapılan açıklamada, Glück'ün, "yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Glück'ün "sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu" kaydedildi.

İlk kitabı "Firstborn"u (İlk Doğan) 1968 yılında yayımlayan Glück, Amerikan edebiyatının en önemli şairlerinden biri kabul ediliyor.

1943 yılında New York'ta dünyaya gelen Glück, Sarah Lawrence Koleji ve Columbia Üniversitesinde eğitim aldı. Şairlik dışında şiir konusunda denemeler yazdı, üniversitelerde dersler verdi.

Bugüne dek 12 şiir kitabı yayımlanan şair, Nobel'in yanı sıra 1993'te Wild Iris (Yaban Süsen) kitabıyla Pulitzer Ödülü'nü, 2014'te ise Faithful and Virtuous Night (Sadık ve Erdemli Gece) kitabıyla Ulusal Kitap Ödülü'nü kazandı.

Yapıtlarında acının, travmanın, arzunun ve doğanın insan ruhunu aydınlatıcı yönlerine odaklanan Glück'ün, hüznün ve yalıtılmışlığın içten anlatımı olan bir dil yarattığını vurgulayan edebiyat eleştirmenleri, onun şiir kişiliklerini inşa etmekteki başarısı ile öz yaşam öyküsü ve mitler arasında kurduğu bağlantıya dikkati çektiler.

Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 16'ncı kadın yazar oldu.

77 yaşındaki yazar, ödülün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (1,1 milyon dolar) para armağanın da sahibi olacak.

Nobel Edebiyat Ödülü

Nobel Edebiyat Ödülü, 1901-2020 yıllarında 113 kez verildi. Toplam 117 kişiye layık görülen ödüllerden 4'ü 2'şer yazar arasında paylaştırıldı.

Nobel Edebiyat Ödülü şimdiye kadar 30 kez İngilizce, 15 kez Fransızca, 14 kez Almanca ve 11 kez de İspanyolca yazan yazarlara verildi. Bu dilleri, 7 ödülle İsveççe, 6'şar ödülle İtalyanca ve Rusça, 5 ödülle Lehçe, 3'er ödülle de Norveççe ve Danca izledi. Yunanca, Japonca ve Çince yazan yazarlar 2'şer kez ödüle layık görüldü. Arapça, Bengalce, Çekçe, Fince, İbranice, Macarca, İzlandaca, Oksitanca, Portekizce, Sırpça-Hırvatça, Yiddiş ve Türkçe yazan yazarlar ise birer kez ödül kazandı.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, Nobel alan ilk Türk yazar olmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... 2020 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Amerikalı şair Louise Glück kazandı - Son Dakika

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