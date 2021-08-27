Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Kırgız güreşçinin mayosu açık artırmada alıcı buldu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nı gümüş madalya ile tamamlayan Kırgız güreşçi Akjol Mahmudov'un oyunlarda giydiği mayosu, açık artırmada 6 bin 500 dolara satıldı.

Mahmudov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beri olimpiyatlarda madalya kazanma ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme hayalim vardı. Olimpiyatlar sonrası ülkeme döndüğümde, halkım için iyi işler yapmaya kararlı olduğumu fark ettim. Okullar, camiler, yollar inşa etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istedim. Bugün, hayalimi gerçekleştirmek için hayır işimde ilk adımı atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç sporcu, iş adamı Babur Tolbayev'in organizasyonuyla başkent Bişkek'te düzenlenen açık artırmada maçlara çıktığı mayosunun 6 bin 500 dolara alıcı bulduğunu, ayrıca katılımcıların 19 bin 500 dolar da bağış yaptığını aktardı.

Mahmudov, açık artırmadan elde edilen gelir ile bağış sonucu toplanan toplam 26 bin doları hayır kurumuna bağışlayacağını kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Olimpiyat Oyunları'nda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli güreşçiler Aysulu Tınıbekova, Akjol Mahmudov ve Meerim Cumanazarova'yı Manas Devlet Ödülü'ne layık görüp, kendilerine 120'şer bin dolar para ödülü ile birer araba vermişti.