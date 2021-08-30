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Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı - Son Dakika

Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

30.08.2021 12:28

Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalya Abdullah Öztürk'ten geldi. Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyayı kazanarak, ülkesini gururlandırdı.

Abdullah Öztürk, 2016 Rio'daki unvanını korudu ve üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanarak da adını tarihe yazdırdı. Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016'da yakalamıştı.

MADALYA SAYISINI 3'E ÇIKARDI

Takımlarda da Sınıf 4-5'te bronz madalyası olan Abdullah, paralimpik oyunlarda madalya sayısını 3'e çıkarmış oldu. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını da Abdullah Öztürk elde etti.

GÜNEY KORELİ KİM'LE KARŞILAŞTI

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Abdullah Öztürk, finalde 2012 Londra'da Sınıf 3'te altın madalya kazanan ve Sınıf 4'te dünya şampiyonluğu da bulunan Güney Koreli Kim'le karşılaştı.

MAÇTA 1-0 ÖNE GEÇTİ

2016 Rio'da altın madalya alan, aynı zamanda dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı bulunan Abdullah Öztürk, ilk sette 9-5 geriye düşmesine rağmen skoru 9-9'da dengeye getirdi. Sonraki iki sayıyı alan Kim, seti 11-9 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

2-1 ÜSTÜNLÜK KURDU

İkinci sette çok iyi bir oyun ortaya koyan Abdullah, rahat geçen seti 11-6 alarak durumu 1-1 yaptı. Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette milli sporcu, 5-5'ten sonra oyuna ağırlığını koydu. Üst üste aldığı sayılarla farkı açtı ve seti 11-7 kazanarak maçta 2-1'lik üstünlük kurdu.

DÖRDÜNCÜ SETİ DE ALARAK ŞAMPİYON OLDU

Altın madalya için dördüncü sete çıkan Abdullah Öztürk, bu sete de iyi başladı. Setin ortasında 6-3'lük üstünlük kuran Abdullah karşısında toparlanan Kim, 8-7 öne geçti. Sette 11-10 öne geçen ve altın madalya için servis kullanan Abdullah, sayıyı almayı başardı ve seti 12-10 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

ALTIN MADALYANIN GURURUNU YAŞADI

Karşılaşmadan sonra büyük bir sevinç yaşayan Abdullah Öztürk, sırtına aldığı Türk bayrağıyla altın madalyanın gururunu yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Abdullah'ı yalnız bırakmadı ve müsabakayı salonda izledi. Abdullah Öztürk de altın madalya sevincini ilk olarak Bakan Kasapoğlu'na sarılarak yaşadı.

"ZAFER BAYRAMI'NDA İSTİKLAL MARŞIMIZI AZİZ ŞEHİTLERİMİZ İÇİN OKUTACAĞIM"

Abdullah Öztürk, karşılaşmadan sonra TRT Spor'a açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti: "Şampiyon olmak istiyordum. Hocalarımızla çok iyi kamplar geçirdik. Çok büyük fedakarlıklar yaptık. Emeğimizin karşılığını altın madalyayla aldım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım. Ay-yıldız bayrağımız Tokyo'da havalanıyor. Destekleyen herkesten Allah razı olsun. Sayın Bakanım maçımı izlemeye geldi, çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum."

Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı

Abdullah Öztürk, oyunlar, Tokyo, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı - Son Dakika Spor


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