Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi - Son Dakika

Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi

01.01.2021 06:59

Sarıyer'de 2021'in ilk saatlerinde bacağına bağladığı taşla denize atlayarak intihar etmek isteyen bir kişi, müzakereci polis memurunun yağmur altında bir saat süren çabalarının ardından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Saat 05.00'ta Kireçburnu Mahallesi Mısır Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen vatandaş bacağına bağladığı taşla denize atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, vatandaşın ikna edilmesi için müzakereci polis çağırdı.

YAĞMUR ALTINDA BİR SAATTE İKNA ETTİ

Olay yerine gelen müzakereci polis memuru ile vatandaş arasında başlayan ikna çalışması bir saat sürdü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sağlık görevlileri ve deniz polisi de bölgede hazır bulundu.

ÜZERİNDEKİ MONTU MÜZAKERECİ POLİSE VERDİ

Havanın yağmasıyla birlikte, müzakereci polisin ıslandığını gören vatandaş üzerinde bulunan montu çıkararak polis memuruna verdi. Yaklaşık bir saat süren çabaların ardından intihar etmek isteyen vatandaş ikna edildi. İlk olarak müzakereci polisin yanına giden vatandaş ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirildi. Sağlık kontrolünün ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genci bir saatte ikna edebildiler
Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi

Polis Memuru, İstanbul, İntihar, Kamera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor         
10:12
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı         
08:44
Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu         
08:00
Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider         
00:31
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek         
14:50
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 10:49:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayağına taş bağlayıp denize atlamak isteyen genç, yağmur altında bir saatte ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei