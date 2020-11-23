Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende işletmelerin coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1'lik raf alanını 5 katına kadar artırma yetkisini planladıklarını söyledi.

Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının 2021 yılı bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Marketlerde rafların en az yüzde 1'inin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrıldığını anımsatan Pekcan, "Coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlerin market raflarında daha fazla yer alması ve pazara ulaşmasına yönelik kanuni değişikliğe ilişkin çalışma tamamlanmıştır. Perakende işletmelerin coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1'lik raf alanını 5 katına kadar artırma yetkisini planlamaktayız." diye konuştu.

Haksız rekabetin önüne geçilmesi için fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamanın ve denetimleri etkinleştirmenin önemine değinen Pekcan, 2021 Mart ayında yürürlüğe girecek olan Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile denetimlerin yasal dayanağının oluşturulduğunu söyledi.

Tüketicinin bilinç düzeyinin artırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Pekcan, sektörün bilgilendirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Bakan Pekcan, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına ilişkin, dünya ekonomisinin üçte birini temsil eden ülkelerin dünyanın en büyük serbest ticaret alanını oluşturduğunu söyledi.

Anlaşmanın, bütün ülkelerde onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ifade eden Pekcan, "Söz konusu anlaşmanın ülkemize olan etkileri ile barındırdığı tehdit ve fırsatları yakından izlenmekte olup, tarif listelerinin açıklanmasıyla Bakanlığımız diğer bakanlıklarla beraber koordinasyon içinde ayrıntılı bir çalışma yapabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'de altın talebinde artış yaşandı"

Pandemi ile birlikte küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle Türkiye'de altın talebinde artışın yaşandığını belirten Pekcan, "Ekim sonu itibarıyla 21,5 milyar dolar altın ithalatı gerçekleştirildi. Ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 artış yaşandı. Söz konusu artış, altın ithalat rakamlarında da hem miktar hem de değer bazında arttı. 2020 Ağustos ayından sonra altın ithalatımız, göreceli olarak bir önceki aylara göre düşüş gösterdi. Ekim ayında, eylül ayına göre altın ithalatımız yüzde 40 azaldı." ifadelerini kullandı.

Pekcan, mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin analizine dair Bakanlıkça analizlerin geçekleştirildiğini ve buna göre desteklerin revize edildiğini ifade etti.

Rusya'nın uyguladığı domates kotasına ilişkin Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ortak çalıştıklarını, kotanın 200 bin tona geldiğini belirterek, şu anda 3 bin 500-4 bin ton civarında bir kota kaldığını, konuyu sürekli gündemde tuttuklarını söyledi.

Pekcan, Orta Asya ülkeleri ve Rusya'nın, Türkiye'den satın aldıkları sera ekipmanları ile sera üretimine başladığını, bu ülkelerin kendi üretimlerine destek vererek yerli üreticilerini korumak amacıyla bunu yaptıklarını vurguladı.

Irak hükümeti tarafından 2019'da tüm ülkelerden sofralık yumurta, kanatlı et, canlı-donmuş-soğutulmuş balık, dondurma, meyve suyu dahil gazlı gazsız içecekler, makarna, çeşitli ithalatının yerel üretimin korunması amacıyla Meclis ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla yasaklandığını anlatan Pekcan, daha sonra kanatlı et ve konserve balık ithalatının serbest bırakıldığını, bu yasakların yumurta haricinde IKBY tarafından uygulandığını ve Türkiye'den söz konusu ürünlerin Irak'a ihraç edilebildiğini kaydetti.

"Yasak kapsamından muaf tutulmasını istediğimiz ürün listesini paylaştık"

Cumhurbaşkanı ve Başbakan seviyesinde konunun defalarca gündeme getirildiğini dile getiren Pekcan, "Hatta 'siz bizim yumurtalarımızı, İran üzerinden alıp hem daha pahalı hem bayatlamış yiyorsunuz' dedim. Bana 'bölgesel iş birliği' yapıyoruz, dediler. Ama takip ediyoruz, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Onlarla yasak kapsamından muaf tutulmasını istediğimiz ürün listesini de kendileriyle paylaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, kredi sicil affıyla ilgili anapara veya taksit ödeme tarihinin 24 Mart'tan önce olduğuna dikkati çekerek, şunları bildirdi:

"Kullandığı nakdi, gayri nakdi kredilerin anapara, faiz ve faizlerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek-tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan, bulunmayan gerçek kişilerin kredi müşterinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı, diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ilgili maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtların söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde bu kişilere yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı göz önüne alınmıştır."

Komisyonda, Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumunun 2021 yılı bütçesi kabul edildi.

(Bitti)