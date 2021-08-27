Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor - Son Dakika

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, öğrencilerin merakla beklediği açıklamayı yaparak YKS -2021 sonuçlarına ilişkin son durumu paylaştı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIZ"

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.