Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, öğrencilerin merakla beklediği açıklamayı yaparak YKS -2021 sonuçlarına ilişkin son durumu paylaştı.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor - Son Dakika