2022 KPSS Lisans sonuçları açıklandı - Son Dakika
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2022 KPSS Lisans sonuçları açıklandı

21.10.2022 13:04

2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

18 Eylül'de düzenlenen KPSS lisans sınavının Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

TARTIŞMALI SORUYA AÇIKLIK GETİRİLDİ

ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabın "B" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır."

SONUÇLARA ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

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