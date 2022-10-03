2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Biyolog Svante Paabo kazandı - Son Dakika
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2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Biyolog Svante Paabo kazandı

03.10.2022 12:40

İsveçli Biyolog Svante Paabo, soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimine ilişkin keşifleri sebebiyle 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.

Nobel Tıp Ödülü, İsveç'in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü'nde açıklandı. 2022 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimine ilişkin keşifleri nedeniyle İsveçli Biyolog Svante Pabo'ya verildi.

Son Dakika! 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Biyolog Svante Paabo kazandı

16,5 MİLYON LİRALIK ÖDÜL 10 ARALIK'TA TESLİM EDİLECEK

Tıp ödülü geçen yıl insan vücudunun sıcaklık ve dokunmayı nasıl algıladığına ilişkin keşifleri nedeniyle David Julius ve Ardem Patapoutian'a verilmişti. Tıp ödülü, Nobel Ödülleri'nin açıklanacağı haftanın başlangıcını oluşturuyor. Salı günü fizik ödülü, çarşamba günü kimya ve perşembe günü edebiyat ödülü ile devam edecek. 2022 Nobel Barış Ödülü cuma günü, ekonomi ödülü ise 10 Ekim'de açıklanacak. Ödüller 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 16,5 milyon lira) nakit para ödülü taşıyor ve 10 Aralık'ta dağıtılacak. Para, ödülün yaratıcısı olan ve 1895 yılında ölen İsveçli mucit Alfred Nobel'in bıraktığı vasiyetten geliyor.

SVANTE PAABO KİMDİR?

1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu. 1992 yılında Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladı. Paabo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetiğin kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.

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Nobel Tıp Ödülü, İsveç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli Biyolog Svante Paabo kazandı - Son Dakika
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