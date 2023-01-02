Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2022'de ihracatımız yüzde 12,9'luk artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye İhracat Meclisi'nde 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu. 2022 dış ticaret rakamlarıyla ilgili önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında ihracat yüzde 12,9'luk artışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı" dedi.

"HEDEFİMİZ ÜLKEMİZİ MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE ÇIKARMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: "Türkiye yüzyılımızın başlangıcı olan ilk günü ihracat ailemizle birlikte açıyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği 'ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma' hedefiyle çalıştık.

Artık ufkunu bölgesinin ötesinde, küresel düzeye taşımış bir Türkiye var. Her alanda kendi özgün politikalarını geliştirebilen, uygulayabilen bir Türkiye var.

"EN SOMUT NETİCELERİ ALDIĞIMIZ ALANLARDAN BİRİ İHRACATTIR"

Ekonomide de büyük hayallerle çıktığımız bu yolda, en somut neticeleri aldığımız alanlardan biri ihracattır. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı.

Yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31 milyona çıkartmak, ihracatı yükselterek devam ettirmek, ülke ekonomisine katkı sağlamak... Tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir. Türkiye artık krizleri yöneten ve fırsata çeviren bir ülke haline geldi."

"2022 YILINDA İHRACAT REKORUNU KIRDIK"

2022 yılı ihracatımız yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam Cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesindeki yerini almasını sağlamaktır. Aylık ortalama 3 milyar ihracattan, 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 5'ten 24'e yükseldi. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu."