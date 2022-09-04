2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek - Son Dakika
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2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek

04.09.2022 19:45

Üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda milyonlarca öğrenci bir üniversiteye gidebilmek adına YKS sınavlarına girdi. Sınavların ardından puanlar hesaplandı ve tercihler gerçekleştirildi. Geçtiğimiz haftalarda da tercih sonuçları açıklandı. Fakat açıkta kalan öğrenciler, ek kontenjanları beklemeye başladı. Öğrencilerin beklediği haber de geldi. Buna göre 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KONTENJANLARIN YÜZDE 99'U DOLU

Sosyal medya hesabından dün konuyla ilgili açıklamada bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, "YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu." İfadelerini kullandı.

172 BİN 45 KONTENJANDA AÇIK VAR

Bu yıl toplam üniversite kontenjanlarının 1 milyon 22 bin 45 olarak açıklandı. Yerleşen kişi sayısı 850 bin. Yerleşen kişilerin dışında boş kalan bölüm hesaplamasına göre toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor.

BARAJ SİSTEMİNİN KALKMASI ETKİLİ

KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştüğü belirtildi. Bu sene uygulamaya giren baraj sisteminin kaldırılması ve sınav süresinin uzatılması gibi değişiklikler, üniversiteleri daha ulaşılabilir hale getirdi.

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