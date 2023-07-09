Son Dakika! 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak - Son Dakika
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Son Dakika! 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak

09.07.2023 11:34

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

YARIYIL TATİLİ 22 OCAK-2 ŞUBAT ARASI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre 1. dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak. 1. Dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 14 HAZİRAN 2024'TE KAPANACAK

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. Dönem Başlangıcı ise 5 Şubat 2024 olarak takvimde yer aldı. 2. Dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak.

9 EYLÜL 2024'TE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI START VERECEK

Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak - Son Dakika


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