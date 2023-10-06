2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi - Son Dakika

2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi

2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı Nergis Muhammedi\'ye verildi
Son Güncelleme: 06.10.2023 12:46

2023 Nobel Barış Ödülü, uzun süredir Tahran'daki bir cezaevinde tutuklu bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi'ye verildi.

Merakla beklenen 2023 Nobel Barış Ödülü açıklandı. Bu yılki ödüle, İran'da tutuklu bulunan kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi layık görüldü.

KADIN HAKLARI ÇALIŞMALARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Nobel Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu yılki ödüle İran'da kadına baskıya karşı mücadele eden ve bütün insanların hakları ve özgürlükleri için savaşan Nergis Muhammedi layık görülmüştür" denildi.

12 YIL HAPİS CEZASI VAR

İran'ın tanınan insan hakları aktivistlerinden biri olarak tanınan Muhammedi, kadın haklarının iyileştirilmesi ve idam cezasının kaldırılması için mücadele veriyordu. Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulan Muhammedi'ye 12 yıl hapis cezası verilmişti.

Nergis Muhammedi

NOBEL ALAN 19. KADIN OLDU

2003 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Şirin Ebadi'nin yönettiği İnsan Hakları Savunucuları Merkezi'nin başkan yardımcısı olarak görev alan Muhammedi, 122 yıldır dağıtılan bu ödülleri kazanan 19. kadın oldu.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜLE HAK KAZANDI

Ödül töreninin 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da düzenleneceği açıklanırken, Muhammedi yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

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Son Dakika Güncel 2023 Nobel Barış Ödülü, İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi - Son Dakika


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