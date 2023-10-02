2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı - Son Dakika

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı

Son Güncelleme: 02.10.2023 13:32

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü, MRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı. İki isim 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü paylaşacak.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel Tıp Ödülü, bu yılki sahibini buldu. Katalin Kariko ve Drew Weissman, MRNA aşısıyla ilgili çalışmaları nedeniyle 2023 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

1 MİLYAR DOLARI PAYLAŞACAKLAR

Nobel Tıp Ödülü, mRNA Covid aşısının bulunmasını sağlayan teknolojiyi geliştiren Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi. Ödülü kazanan bilim insanları 11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon dolar) para ödülünü paylaşacak.

DİĞER KATEGORİ ÖDÜLLERİ DE BU AY VERİLECEK

Ekim ayı içinde Fizik, Kimya, Edebiyat, Barış ve Ekonomi dallarında da Nobel ödülleri sahiplerini bulacak. Ödülün miktarı İsveç kronunun değer kaybetmesi nedeniyle ödül miktarı bu yıl 1 milyon kron artırıldı.

Son Dakika: 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı
Katalin Kariko ve Drew Weissman

GEÇEN YIL TIP ÖDÜLÜNÜ PAABO KAZANMIŞTI

Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl insanın evrimi konusundaki çalışmaları nedeniyle paleogenetik biliminin kurucularından Svante Paabo kazanmıştı. Paabo'nun çalışmaları, insanın evrimsel tarihinde yeryüzüne nasıl yayıldığını keşfetmeye yardımcı oldu.

Nobel Tıp Ödülü, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı - Son Dakika
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