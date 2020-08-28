Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak

Son dakika: Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yüz yüze eğitimde tarihler ve sınıflar belli oldu. Buna göre 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara şartlar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da dahil olacak.

MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu yapıldı. 12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak. Ayrıntılar geliyor...

Eylül, MEB, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 15:44 Son Dakika › Güncel › Son Dakika: 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak 8. ve 12. sınıflara koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıflar da katılacak - Son Dakika

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